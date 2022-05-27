27 Мая 2022 02:04

Строительство крематория началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данном этапе проводится работа по устройству котлована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ГУ «Управлением строительства г. Нур-Султан» ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов». Строительство ведется согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу», - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

В акимате не уточнили, сколько средств выделено на строительство объекта. Крематорий строится в Алматинском районе.

Ранее об ориентировочном сроке запуска крематория сообщили в акимате Алматы.

«Работы по строительству крематория завершены в декабре 2021 года. На сегодня ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей. Ориентировочный срок запуска крематория - май 2022 года», - ответили тогда в пресс-службе акимата.