Строительство котельной и тепловых сетей идёт по графику в посёлке Шахан Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Шахан Карагандинской области строительство центральной котельной и тепловых сетей идёт по графику. Ввод в эксплуатацию будет произведён к новому отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход работ проверил заместитель акима области Ермек Алпысов.

Внутри котельной полностью установлено оборудование. Подрядная организация ТОО «Механомонтаж-2004» выполнила все железобетонные работы, монтаж конструкций. Подведены инженерные коммуникации. Произведено гидравлическое испытание котлов.

По словам генерального директора предприятия Амира Давлеталиева, система автоматики заказана и должна прибыть в августе. Остаются отделочные работы и благоустройство территории.

Проблем с финансированием нет. Котельную запустят к новому отопительному сезону. По технологии можно будет использовать угли любого сорта.

Замакима проехал по посёлку и посмотрел, как идёт укладка труб и устройство тепловых узлов. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. Имеются все необходимые материалы. Для ускорения монтажа подрядчик увеличил количество работников и спецтехники.

К началу августа планируется частичная опрессовка теплотрассы. Будет произведена её подготовка к отопительному сезону.

Первыми к центральному отоплению подключат социальные объекты. А затем начнётся подключение многоэтажных домов.