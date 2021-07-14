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    20:09, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Строительство котельной и тепловых сетей идёт по графику в посёлке Шахан Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Шахан Карагандинской области строительство центральной котельной и тепловых сетей идёт по графику. Ввод в эксплуатацию будет произведён к новому отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ход работ проверил заместитель акима области Ермек Алпысов.

    Внутри котельной полностью установлено оборудование. Подрядная организация ТОО «Механомонтаж-2004» выполнила все железобетонные работы, монтаж конструкций. Подведены инженерные коммуникации. Произведено гидравлическое испытание котлов.

    По словам генерального директора предприятия Амира Давлеталиева, система автоматики заказана и должна прибыть в августе. Остаются отделочные работы и благоустройство территории.

    Проблем с финансированием нет. Котельную запустят к новому отопительному сезону. По технологии можно будет использовать угли любого сорта.

    Замакима проехал по посёлку и посмотрел, как идёт укладка труб и устройство тепловых узлов. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. Имеются все необходимые материалы. Для ускорения монтажа подрядчик увеличил количество работников и спецтехники.

    К началу августа планируется частичная опрессовка теплотрассы. Будет произведена её подготовка к отопительному сезону.

    Первыми к центральному отоплению подключат социальные объекты. А затем начнётся подключение многоэтажных домов.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Строительство ЖКХ
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