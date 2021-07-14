Строительство котельной и тепловых сетей идёт по графику в посёлке Шахан Карагандинской области
Ход работ проверил заместитель акима области Ермек Алпысов.
Внутри котельной полностью установлено оборудование. Подрядная организация ТОО «Механомонтаж-2004» выполнила все железобетонные работы, монтаж конструкций. Подведены инженерные коммуникации. Произведено гидравлическое испытание котлов.
По словам генерального директора предприятия Амира Давлеталиева, система автоматики заказана и должна прибыть в августе. Остаются отделочные работы и благоустройство территории.
Проблем с финансированием нет. Котельную запустят к новому отопительному сезону. По технологии можно будет использовать угли любого сорта.
Замакима проехал по посёлку и посмотрел, как идёт укладка труб и устройство тепловых узлов. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. Имеются все необходимые материалы. Для ускорения монтажа подрядчик увеличил количество работников и спецтехники.
К началу августа планируется частичная опрессовка теплотрассы. Будет произведена её подготовка к отопительному сезону.
Первыми к центральному отоплению подключат социальные объекты. А затем начнётся подключение многоэтажных домов.