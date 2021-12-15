Строительство коммунального рынка и автовокзала начато в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента РК в Актау началось строительство коммунального рынка и автовокзала. В центре будут предоставлены торговые места для местных сельхозпроизводителей, а также автостоянка для транспортных средств, обслуживающих междугородние и пригородные маршруты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Мангистаускую область 22 сентября на совещании по социально-экономическому развитию региона отметил высокий уровень инфляции, что сказывается на быстром росте цен на продовольственные товары. Для стабилизации роста цен на продукты питания, Президентом было поручено открыть полностью доступные и упорядоченные торговые площадки для сельхозпродукции.

«Аким области в соответствии с поручением Президента поставил ряд конкретных задач. Есть инвесторы, которые реализуют проект стоимостью 1,5 млрд тенге, им предоставлен земельный участок в 36 микрорайоне. Главная цель проекта - недопущение необоснованного роста цен на продукты питания путем повышения конкуренции. Это, в свою очередь, положительно скажется на стабилизации цен для потребителей за счет продажи продукции без посредников. В строящихся здесь сухих складах, холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год. Ожидается, что в рамках инвестпроекта будет создано 250 новых рабочих мест», - отметил заместитель акима города Актау Ербол Избергенов.

Общая площадь земельного участка составляет 15 га, 9,4 га отведено под коммунальный рынок, 5,6 га - под автовокзал. До настоящего времени в городе не было автовокзала.

На новом автовокзале будет построено здание пассажирского терминала вместимостью на 750 мест. Терминал может принимать до 500 человек одновременно.

Таким образом, это окажет положительное влияние на развитие логистической отрасли региона.

Коммунальный рынок и автовокзал планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.