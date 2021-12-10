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Строительство кирпичного завода завершается в СКО

10 Декабря 2021 18:30
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Строительство кирпичного завода завершается в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершается строительство кирпичного завода. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В регионе сейчас завершается строительство кирпичного завода, который позволит закрыть 30 % потребности региона в кирпиче. Другой стройматериал, который пользуется спросом, это - автоклавный газоблок. В областном центре скоро появится завод по производству автоклавных газоблоков и плит», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

По его словам, в регионе появится еще одно производство.

«В Петропавловске строится фабрика бумажных изделий, которая будет выпускать салфетки, гигиеническую и офисную бумагу. На территории специальной экономической зоны «Кызылжар» реализуются перспективные инвестпроекты, такие как, электротехнический завод и предприятие по сборке сельскохозяйственной техники «CLAAS», - заключил аким.

Ранее глава региона доложил о проводимой в сфере строительства работе. «В сфере строительства 2021 год отмечен для СКО периодом бурного роста. В регионе возводятся 53 многоэтажных дома, из них 23 - частными застройщиками. Будет сдано 3,5 тысячи квартир. Новое жилье получат 12 тысяч североказахстанцев. В этом году будет введено 340 тысяч кв.м жилья. В планах на следующий год построить до 400 тыс. кв.м», - сказал Кумар Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Промышленность   #Строительство   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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