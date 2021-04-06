Строительство каких автодорог завершат в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году необходимо завершить крупные проекты по реконструкции, ремонту и строительству автодорог общей протяженностью 6 тыс.км с открытием движения на 1,2 тыс. км. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программе партии «Nur Otan» перед Правительством и акиматами поставлены масштабные задачи по реконструкции 12 тыс. км дорог и ремонту 27 тыс. км местной сети автодорог.

В текущем году необходимо завершить крупные проекты по реконструкции, ремонту и строительству автодорог общей протяженностью 6 тыс.км с открытием движения на 1,2 тыс. км», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина сообщил, что будут реализованы такие крупные проекты как Талдыкорган-Усть-Каменогорск (768 км), Караганда-Балхаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 км) и другие.

«Начнется реализация проекта реконструкции Кызылорда-Жезказган – это очень важный проект. Акиматами запланированы работы на 2,6 тыс. км местных автодорог. А также будут построены 125 новых объектов придорожного сервиса. В нынешних условиях эффективность реализации поставленных задач имеет важнейшее значение», - добавил Аскар Мамин.