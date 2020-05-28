Строительство историко-культурного центра «Жошы хан» завершают в Улытау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В Улытау в этом году завершат строительство историко-культурного центра «Жошы хан». Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году там проводятся значительные работы. В частности, научно-реставрационные работы на мавзолеях Жошы хана и Алаша хана, завершается строительство визит-центра Национального заповедника музея «Улытау», завершается строительство историко-краеведческого музея и строительство историко-культурного центра «Жошы хан», площадь в 800 кв.м», - сказал Дастан Рыспеков.

Ранее он сообщил, что в этом году увеличился спрос на внутренний туризм в Казахстане.

«В этом году мы наблюдаем большой спрос в сфере внутреннего туризма. В принципе, направления не изменятся. Это такие места как Алаколь, Бурабай, Каспий, Балхаш, Алматинский горный кластер, плюс активный интерес идет в сторону отдыха на Баянаул и Шалкар-Имантауские курортные зоны. Особый интерес также вызывает историко-культурный туризм в Туркестане, Таразе, большой потенциал также появляется у нас в Улытау», - сказал Дастан Рыспеков.



