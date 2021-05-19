Строительство городов-спутников Алматы: презентована концепция

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Состоялось совещание по реализации проектов строительства городов-спутников Алматы G4 City, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На совещании была презентована концепция строительства городов-спутников, обсуждены конкретные шаги по ее реализации, - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

В ходе совещания аким области Амандык Баталов отметил важность проведения встречи.

«Этот фундаментальный проект под контролем не только Премьер-Министра, но и Президента страны. На инфраструктуру, необходимую для этого проекта, мы выделили 38 млрд тенге. Однако он не реализован, и это весьма расстраивает. На сегодняшней встрече мы готовы вас выслушать, обсудить имеющиеся вопросы по реализации проекта», - сказал он.

С презентацией проекта выступила заместитель менеджера проекта сингапурской компании Джоши Шрина.

«Проект G4 City будет фундаментальным проектом, который станет новой стратегической точкой Центральной Азии. На данном этапе мы наметили 8 конкретных шагов по качественной реализации проекта», - сказала представитель компании.

По ее словам, в этом проекте город будет самостоятельным во всех отношениях объектом, соединяющим в себе финансово-деловой, образовательный и научный медицинский центр, промышленный, торгово-логистический хаб, привлекательную туристическую точку, благоприятную жилую зону, безопасный и умный город с развитой инфраструктурой. В этой связи сингапурцы разработали перечень стратегических предложений. В их числе ряд предложений по либерализации визового режима, приданию статуса специальной экономической зоны, созданию инвестиционной резиденции, валютному контролю, строительству международного аэропорта.

Аким области Амандык Баталов выразил поддержку в разработке стратегических предложений.

«Конечно, концепция - это не проект детальной планировки. Тем не менее, концепция - это документ, который позволяет презентовать данный важный проект Правительству. Акимат Алматинской области и АО «Caspian Group» заинтересованы в принятии Правительством соответствующего решения для успешной реализации фундаментального проекта, который положит начало новому этапу социально-экономического развития», - сказал Амандык Баталов.

Как было отмечено, на территории, где будет располагаться город Gate City, начато строительство трех 9-этажных домов площадью 13 тыс. кв. метров. По словам представителя строительной компании Виктора Ли, планируется построить десять 9-этажных домов общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Пока идет строительство трех из них. Планируется, что в нем будет проживать около 1300 человек. Эскизный проект включает в себя все работы по благоустройству, в том числе детские игровые площадки, воркаут-площадки и многое другое. В. Ли обратился к главе региона с просьбой активизировать к концу году работу объектов, которые будут подключать к жилым домам всю необходимую инфраструктуру.

В свою очередь Амандык Баталов поручил параллельно разработать проекты строительства на этой территории социально значимых объектов, таких как детский сад, школа, мини врачебная амбулатория. Кроме того, поручил обозначить соответствующие места для размещения торговых объектов, обеспечивающих жителей продуктами питания и всем необходимым. Обсудив вопросы ввода инженерной инфраструктуры с руководителями соответствующих отраслей, дал необходимые поручения. Также аким области отметил, что при вводе в эксплуатацию G4 City станет важной, экономически привлекательной зоной не только для области, но и для страны в целом, поэтому радует, что начата работа по принятию активных мер для его качественной реализации.