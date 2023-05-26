Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Мейрбек Ихсанов и Генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия» Манас Тасыбаев проинспектировали ход строительства газопроводной инфраструктуры на алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с поручением Главы государства по переводу на газ алматинских ТЭЦ дочерней компанией АО «НК «QazaqGaz», АО «Интергаз Центральная Азия», начато строительство двух автоматических газораспределительных станций. Производительность АГРС составит 250 и 150 тыс. м3/час соответственно. Помимо этого, осуществляется строительство перемычки TIP-04 между магистральными газопроводами «Алматы-Байсерке-Талгар» и «Казахстан-Китай» производительностью 1 000 тыс. м3/час.

«Дополнительный источник подачи природного газа позволит в дальнейшем поддерживать энергетическую безопасность и обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку газа по Алматинской области. В том числе и для алматинского энергокомплекса с учетом газификации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3», – рассказал Мейрбек Ихсанов.

Согласно проектной документации, подрядными организациями полностью заказано необходимое оборудование, ожидается его поставка в срок. Завершение строительства АГРС и перемычки TIP-04 запланирован на конец декабря 2023 года.

Ожидается, что реализация проекта улучшит качество жизни людей в Алматы за счет снижения загрязнения воздуха в городе и окрестностях, а также покроет растущее энергопотребление.

Стоит отметить, что проект «Модернизация Алматинских ТЭЦов с минимизацией воздействия на окружающую среду» реализуется под руководством АО «Самрук-Энерго». QazaqGaz, в свою очередь, занимается строительством газовой инфраструктуры.