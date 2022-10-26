Строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене завершится в 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене планируется завершить в 2025 году. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день АО «ФНБ» Самрук-Казына» (далее - Фонд) совместно с АО» НК «КазМунайГаз» проработали следующие мероприятия: разработаны pre-FEED и технико-экономическое обоснование (далее-ТЭО), получено положительное заключение государственной экспертизы по ТЭО, а также заключение по оценке воздействия на окружающую среду, под гарантию Фонда принято одобрение займа АО «Народный Банк Казахстана», а также положительное решение инвестиционно-стратегического комитета Фонда о реализации проекта», - отметил Алихан Смаилов в своем ответе.

Глава Правительства добавил, что в соответствии со своим поручением, в целях ускорения реализации проекта Фонд разработал детальную дорожную карту. Строительство планируется завершить в 2025 году.

«В настоящее время ТОО «Казгоз» совместно с ТОО «Самрук-Казына Контракт» проводит тендерные процедуры для определения поставщика услуг по строительству проекта. При этом, по информации Фонда, до конца текущего года будет начата подготовка к строительным работам по проекту», - пояснил Премьер-Министр.

Фото: media.publika.md