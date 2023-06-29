Строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене начнется к осени

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов рассказал о ключевых проектах, направленных на решение вопросов развития газовой отрасли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения проблемных вопросов газовой отрасли в среднесрочной перспективе запланированы следующие проекты. На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода общей мощностью более 1 млрд кубометров. Также прорабатывается строительство еще 1 газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 4 млрд кубометров. На Карачаганакском месторождении принято решение о строительстве газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров», - сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Премьер-Министр также сообщил о том, что в регионах планируется разведка запасов газа на 640 млрд кубометров.

«Строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в г. Жанаозен начнется к осени. Также в областях будут проведены дополнительные разведочные работы с общими оценочными ресурсами газа в 640 млрд кубометров», - заключил глава Кабмина.