Строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане начнется в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению нашего Президента, в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1 млрд.м3 сырого газа стоимостью $860 млн», - сказал Нурлан Ногаев.

Для успешной реализации проекта, по словам министра, государством проработан ряд вопросов. В частности, проект был обеспечен сырьем, инфраструктурой (водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии), проработан вопрос финансирования проекта.

«Уважаемый Аскар Узакпаевич, поручения, данные Президентом по итогам расширенного заседания Правительства, находятся на особом контроле Министерства», - добавил Нурлан Ногаев, обращаясь к Премьер-Министру РК Аскару Мамину.