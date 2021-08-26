Строительство Эскулинского водозабора близится к концу в Сатпаеве

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказганском регионе решается многолетняя проблема с водой. Завершается реализация долгожданного проекта по строительству Эскулинского водозабора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход строительных работ проверил аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки по Жезказганскому региону.

От Эскулинского месторождения протянули 63 км сетей. Водовод уложен по современным технологиям, пробурены дополнительные скважины на водозаборе. Проект вышел на финишную прямую, отставаний от графика нет.

Вода из подземных источников соответствует всем санитарным нормам и не требует химической очистки. В Сатпаеве провели реконструкцию насосной и хлораторной станций, а также резервуаров.

Напомним, реконструкция Эскулинского водовода откладывалась на несколько лет из-за нехватки средств. Строительство возобновили в 2020 году при совместной работе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и акимата Карагандинской области. Проект был включен в программу «Дорожная карта занятости».

Жители Сатпаева отмечают, что уже сейчас качество воды улучшилось. Отпала необходимость запасаться водой, так как прекратились перебои с подачей.

«Около 40 лет жил в поселке Весовая. Три года назад переехал в Сатпаев. Тогда вода была не особого качества. Сейчас нормализовалось. И вода намного лучше, чище, и напор хороший», – говорит местный житель Юрий Реш.

Запуск Эскулинского водозабора частично решит проблему с питьевой водой и в Жезказгане. Для полного решения необходимо провести капитальный ремонт водовода «Уйтас-Айдос». Этот проект планируется начать в 2022 году и завершить в 2024-м.

В ходе рабочей поездки Женис Касымбек также посетил медицинский центр в Жезказгане. Ему рассказали об эпидситуации, темпах вакцинации и перспективах развития здравоохранения.

В Сатпаеве глава области побывал в новом построенном здании суда. До настоящего времени судьи работали в приспособленном помещении жилого дома.

Женис Касымбек также осмотрел исторический комплекс «Жошы Хан». Строители ведут завершающие работы. Комплекс занимает обширную площадь – территория застройки составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Внутри комплекса есть выставочный зал, намазхана, чайхана, гостиница, оборудована специальная 3D-комната, где туристы смогут окунуться в историческое прошлое. Во дворе комплекса возведен почти пятиметровый гранитный памятник Жошы-хану и оборудована выставочная юрта.

В завершение поездки Женис Касымбек дал ряд поручений по развитию Жезказгана и Сатпаева.



