Строительство ещё 21 дома-долгостроя завершено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, что ко Дню столицы в городе завершилось строительство еще 21 дома-долгостроя в столице. В списке ЖК Акерке-2, Жастар-4, Талисман, Арыстан и другие жилые комплексы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Ведём системную работу по завершению долгостроев. Ко Дню столицы завершили строительство ещё 21 дома-долгостроя! Таким образом, решена проблема ещё 3 тысяч дольщиков. Семьи обрели долгожданные квартиры, которые ждали на протяжении долгих лет. На данный момент проводится работа по выдаче жильцам документов на квартиры и другие документальные процедурные работы», - написал на своей странице глава Нур-Султана.

По словам акима, сегодня он посетил бывший долгострой «Акерке-2». Долгие годы данный многоквартирный жилой комплекс стоял в замороженном виде, работы на объекте не велись. Теперь в ЖК достроили каркас дома, установили окна, двери, лифты. Подготовили проектно-сметную документацию, провели работы по фасаду. Одним из больших вопросов был снос гаражей. Тем не менее, гаражи были выкуплены, что позволило подвести к дому инженерные сети. Отметим, что в данное ЖК вмещает более 150 семей.

«Летом 2019 года в столице насчитывалось более 150 домов-долгостроев. По поручению Главы государства ведём системную работу по завершению долгостроев. За полгода 2019 года мы достроили и ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых комплексов. В прошлом году завершили 20 ЖК», - рассказал аким.

В заключении Алтай Кульгинов заверил, что в текущем году в столице планируется завершить строительство ещё 57 некогда проблемных многоквартирных жилых комплексов. Это ещё более 7 тысяч дольщиков обретут долгожданные квартиры. По каждому объекту долевого строительства имеется пошаговый план мероприятий.