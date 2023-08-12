Строительство электрозаправок, новые маршруты экспорта зерна и нефти: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о росте международных резервов Казахстана, об улучшении инфраструктуры для электромобилей, о создании нового маршрута доставки зерна и нефти. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».



Interfax: Международные резервы Казахстана в июле выросли на 0,1% до $94,4 млрд

Российское информационное агентство Interfax сообщило о том, что международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Национального банка и активы Национального фонда, по состоянию на 31 июля составили 94,385 млрд долларов, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6% с начала месяца.

«Активы Нацфонда составили $60,202 млрд, что на 0,68% больше, чем в июне 2023 года, и на 8% больше, чем на 1 января … Валютные активы снизились в июле на 3,63% до $14,714 млрд по сравнению с июнем, но выросли на 0,9% с начала года. Золотые активы на 31 июля составили 19,469 млрд долларов, что на 1,5% больше, а на 5% меньше, соответственно», - пишет агентство.

Тrend: Казахстан построит сеть электрозаправок во всех крупных городах

Азербайджанское агентствоTrend сообщает о том, что Казахстан объявил о планах по улучшению инфраструктуры для электромобилей.

«Амбициозный проект по развитию сети электростанций в крупных городах страны и на трассе Алматы-Астана уже реализован АО «Жасыл Даму». По последним данным, в настоящее время в Астане имеется 51 зарядная станция для электромобилей, 52 - в Алматы, Павлодаре и Актау, а также по одной зарядной станции в каждом городе на трассе Астана-Щучинск», - пишет издание.

Также отмечается, что есть и сверхбыстрые зарядные станции - комплекс Talan Towers, например, в столице имеет шесть станций Tesla Supercharger.

SANA : Сирия и Казахстан обсуждают двусторонние отношения, активизацию дипломатической деятельности Фото: sana.sy

Сирийское издание SANA пишет о том, что министр иностранных дел и по делам экспатриантов Фейсал Микдад принял посла Казахстана в Ливане Расула Жумалы, который высоко оценил позицию Казахстана в поддержке Сирии, а также его усилия по проведению Астанинской встречи, отметив значительные результаты, достигнутые на ней.

«Жумалы выразил стремление своей страны к укреплению двусторонних связей с Сирией во всех областях, а также выразил почтение в связи с открытием в Дамаске культурного центра Аль-Фараби, свидетельствующего о глубоких корнях отношений, связывающих две страны», - говорится в статье.

CASPIANNEWS: Казахстан и ОАЭ ведут переговоры о создании нового маршрута доставки для экспорта зерна Фото:caspiannews.com



Крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, Казахстан, ведет переговоры с Abu Dhabi Ports Group (ADP), крупной логистической компанией, о создании совместного предприятия, которое позволит экспортировать казахстанскую сельскохозяйственную продукцию через порты Ирана и Персидского залива, сообщает CASPIANNEWS.

«В понедельник Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Казахстана, и Давуд Тафти, глава Simatech Shipping and Forwarding, провели встречу, чтобы изучить возможность создания кратчайшего прямого маршрута для казахстанского экспорта, соединяющего рынки Восточной Африки. побережье, Индия, Ближний Восток, Пакистан и Персидский залив», - пишет издание.

Сообщается, что благодаря совместному предприятию казахстанские экспортеры получат выгоду от нового и эффективного маршрута, который сократит время доставки до трех дней, поскольку они получат доступ к иранским портам, таким как Амирабад, Бендер-Аббас, Бандар-Имам-Хомейни и Чабахар. Этот маршрут соединит их с портами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа и Фуджейра, а также с различными портами в Индии, Пакистане, на Дальнем Востоке и восточном побережье Африки, создав более широкие рыночные возможности для их сельскохозяйственных товаров.

«В ходе переговоров стороны рассмотрели различные возможности маршрутов доставки грузов через Каспийское море в Иран с последующим транзитом в страны Персидского залива», - говорится в статье.

Также отмечается, что Казахстан является крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии, имея возможность экспортировать примерно половину своего годового производства зерна. Пшеница является крупнейшей культурой страны по площади, на которую приходится 80% производства зерна, но также производятся ячмень, хлопок, семена подсолнечника и рис. Будучи крупным игроком в регионе, Казахстан лидирует в экспорте муки, в основном в другие страны Центральной Азии и Афганистан.

Interfax: Казахстан упростит въезд для специалистов востребованных профессий

Информационное агентство Interfax сообщает о том, что Казахстан упростит въезд для иностранцев, профессии которых востребованы в стране.

«Министерство труда совместно с МИД будет обязано обеспечить упрощенный въезд в страну для иностранных граждан, чьи профессии востребованы в стране или которые реализуют успешные бизнес-проекты за рубежом, чтобы дать им возможность в дальнейшем реализовать свой потенциал в Казахстане», - процитировало агентство Премьер-министра Алихана Смаилова.

По его словам, Казахстану необходимо привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов в области, испытывающие дефицит таких специалистов, чтобы в будущем они могли делиться своими знаниями со своими казахстанскими коллегами.

Trend : Казахстан и Азербайджан обсудили перспективы поставок нефти по трубопроводу Баку-Супса Фото: trend.az



Азербайджанское издание Trend пишет о том, что Казахстан и Азербайджан рассматривают возможности запуска транспортировки нефти по маршруту Баку-Супса.

«Уже достигнуты договоренности об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, обсуждаются возможности начала поставок по трубопроводу Баку-Супса. Кроме того, как мы сообщали, Казахстан начал поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», - цитирует издание министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

По словам министра, эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными договоренностями по транзиту казахстанской нефти.

Также сообщается, что «между тем, как заявил ранее в этом году министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, до конца 2023 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будет транспортировано 1,125 млн тонн нефти из Казахстана».

The Bellingham Herald: В Казахстане обнаружена древняя пирамида Фото: Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева



Американское издание The Bellingham Herald пишет о том, что в Казахстане при раскопках монументального комплекса Кырыкунгир в Токтамысе была обнаружена большая степная пирамида. По словам археологов, пирамиде 4000 лет, и она относится к бронзовому веку. У нее шесть сторон, каждая длиной около 42 футов.

«Степная пирамида построена с большой точностью, — говорится в сообщении историка Улана Умиткалиева, заведующего кафедрой археологии и этнологии университета. - Это очень сложная структура с несколькими кругами посередине», - цитирует издание историка Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева

В статье сообщается о том, что на внешних стенах строения этого комплекса преобладают изображения различных животных, особенно лошадей. Эти украшения, наряду с костями лошади, найденными поблизости, связывают пирамиду с «культом лошади». Археологи также сообщили об обнаружении глиняной посуды, золотых серег и других украшений.

«Раскопки на монументальном комплексе Кырыкунгир ведутся с 2014. Участок в Токтамысе находится примерно в 420 милях к юго-востоку от столицы Астаны», - пишет автор.