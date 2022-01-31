Новости
Строительство двух многоэтажек завершили в Павлодаре
31 Января 2022 00:32
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре достроили два новых дома. Реализовывать квартиры в новостройках планируют через АО «Отбасы банк», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеБолее 3800 семей обеспечат жильем в этом году в Алматинской области Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке Квартиру карагандинке подарил благотворительный фонд
«Отделом строительства города Павлодара завершено строительство двух жилых домов под номерами 36 и 37», - сообщили в отделе строительства Павлодара.
По данным ведомства, акты ввода в эксплуатацию этих домов пока проходят регистрацию органах юстиции.
«После завершения регистрации документы будут направлены в АО «Отбасы банк» для дальнейшей работы по проверке платёжеспособности заявителей», - добавили в отделе строительства областного центра.
Реализовать новые квартиры предполагается в феврале-марте 2022 года.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Стерилизовать домашних животных призвали павлодарцев
- Фура с гражданами Узбекистана слетела в кювет в Павлодарской области
- Бродившие без присмотра лошади чуть не привели к ДТП в Павлодарской области
- Лечебно-оздоровительный комплекс появится в Акколе
- Сколько человек привлечено к ответственности в результате январских событий в Палодарской области
- Велосветофоры появятся в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн