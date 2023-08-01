Строительство двух автомобильных заводов ведется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На внутреннем рынке в прошлом году реализовано 150 тысяч автомобилей, из которых 103 тысячи единиц произведены отечественными компаниями. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По итогам прошлого года на внутреннем рынке реализовано 150 тысяч автомобилей, из которых 103 тысячи единиц произведены отечественными компаниями», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

Министр заявил, что этот год является ключевым с точки зрения пересмотра политики в отношении автопроизводителей.

«В данном секторе перед нами стоят три задачи. Во-первых, расширение модельного ряда выпускаемых автомобилей. Сейчас идет строительство двух автомобильных заводов. Во-вторых, развитие мелкоузловой сборки. Для этого мы уже принимаем меры по повышению требований к автопроизводителям по локализации и переходу на мелкоузловую сборку транспортных средств. В-третьих, создание компонентной базы. Сейчас действуют предприятия по выпуску колесных дисков, аккумуляторов, которые в настоящее время проходят процесс омологации для установки на отечественные автомобили», - пояснил Марат Карабаев.

Глава МИИР добавил, что в рамках углубления уровня локализации планируется развитие автокомпонентной базы: автомобильных сидений, мультимедийной системы, подкрылок, брызговиков и шин. Для этого уже начато строительство соответствующих производств.

Ранее сообщалось, что доля машиностроения в структуре экономики Казахстана занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. Также большой акцент уделяется новым проектам. До 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге.