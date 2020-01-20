Строительство доступного жилья увеличат в три раза в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в 2020 году планируется ввести 630 тысяч квадратных метров жилья по всем направлениям финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению с прошлым годом финансирование строительства жилья увеличилось в полтора раза. При этом строительство доступного жилья для обеспечения очередников обещают увеличить в три раза.

О том, как продвигается решение жилищного вопроса в регионе, рассказал на аппаратном совещании руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Тайхан Калмаханов.

«По государственной программе «Нұрлы жер» по Карагандинской области в 2019 году за счет всех источников финансирования введено 421 тыс. кв. м жилья. Это 3781 квартира, из них 1148 - арендное и кредитное жилье. В 2020 году планируется увеличить ввод жилья до 630 тыс. кв. м, то есть в полтора раза. Будет больше построено квартир за счет государственных средств», - сказал докладчик.

Совместно с акиматами городов и районов разработан проект плана развития жилищного строительства на 2020-2025 годы по Карагандинской области, сообщил он. В документе заявлено о масштабных планах – в ближайшую пятилетку в регионе хотят построить свыше 5 млн кв. м жилья.

В ближайшие два года обещают предоставить квартиры всем многодетным семьям, которые ожидают своей очереди. В частности, 850 многодетных семей должны получить жилье в этом году.

По информации руководителя управления, в 2020 году арендным жильем будут обеспечены 1602 семьи. На строительства жилья для социально защищаемых слоев населения выделяются средства из республиканского бюджета.

«Планы на этот год действительно серьезные. Финансирование жилищного строительства увеличивается в 2,5 раза. Арендного и кредитного жилья будет больше сдано в три раза. Эти темпы будем держать дальше. Вопрос доступного жилья очень важный. И мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее сократить очередь в городах и районах», - отметил аким области Женис Касымбек.

Глава региона поручил своевременно готовить проектно-сметную документацию, а также ужесточить контроль за качеством новостроек. Для строительства индивидуального жилья должны быть созданы все условия и подведена необходимая инфраструктура.