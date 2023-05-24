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Строительство дороги до Бозжыры отложили в Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Мая 2023, 15:00
Строительство дороги до Бозжыры отложили в Мангистауской области Фото: lada.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В бюджете Мангистауской области не предусмотрели деньги на строительство дороги на Бозжыру. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

До знаменитого урочища Бозжыра собирались построить дорогу длиной 35 километров. Об этом сообщал бывший аким Каракиянского района Кыдырберды Беков. По его словам, на разработку проектно-сметной документации (ПСД) было выделено 14 миллионов тенге при необходимости в 46 млн тенге.

Однако, как уточнили в акимате Каракиянского района, строительство дороги были вынуждены отложить на неопределенный срок.
«В этом году бюджет не поддержал строительство дороги, средств на проведение работ выделено не было», - сообщили в ведомстве.
Эту же информацию подтвердили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.


Строительство   Мангистауская область   Дороги  
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