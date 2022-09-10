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Строительство дороги Атырау-Астрахань оценивается в 87,4 млрд тенге

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Сентября 2022, 18:49
Строительство дороги Атырау-Астрахань оценивается в 87,4 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Представители Агентства РК по противодействию коррупции, прокуратуры, ГАСК, департамента госдоходов, Комитета внутреннего госаудита Минфина РК провели комплексную проверку хода строительства дороги республиканского значения Атырау-Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверки были изъяты пробы-керны и направлены в лабораторию Атырауского филиала Национального центра дорожных активов. На строительство трассы Атырау-Астрахань протяженностью 277 км выделено 87,4 млрд тенге. Необходимо объединить усилия и совместно с Антикоррупционной службой усилить контроль за качеством выполняемых подрядчиками работ. Этот проблемный вопрос отражен в Карте коррупционных рисков», - сказал руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов.

Он сообщил, что уже проведен антикоррупционный мониторинг. По его результатам установлены риски завышения ПСД, в процедурах при выборе объектов среднего и текущего ремонта, в деятельности технического надзора, процедурах планирования и финансирования объектов.


Атырауская область   Строительство   Дороги   Борьба с коррупцией  
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