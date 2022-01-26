Строительство дополнительных помещений в действующих школах исключит трехсменку в Бейнеуском районе Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Бейнеуском районе в средней школе «Куйкен» ведется строительство пристройки на 312 мест с целью исключения трехсменного обучения. Новое здание планируется сдать в эксплуатацию в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Также планируется строительство учебного корпуса на 312 мест для общеобразовательной школы «Атамекен» в селе Бейнеу. Строительные работы начнутся в этом году.
«В целях повышения качества образования начато строительство дополнительных зданий в средней школе «Куйкен». Строительство учебного корпуса на 312 мест в школе «Атамекен» начнется в этом году. Это позволит создать новые рабочие места. До сих пор трехсменное обучение доставляло жителям неудобства. Теперь этот вопрос будет решен кардинально», - сказал руководитель Бейнеуского районного отдела образования Шокан Жаулиев.
Напомним, в этом году в Мангистауской области планируется ввести в эксплуатацию восемь новых школ.
- Строительство 15 школ завершили в Нур-Султане
- В каких районах Нур-Султана сданы многоквартирные жилые дома
- Три новые школы и детсад откроют в этом году в Карагандинской области
- До 1200 увеличилось количество вызовов скорой помощи в сутки в Мангистауской области
- Венгрия предоставит казахстанцам 250 образовательных грантов
- Строительство оптово-распределительного центра начали в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана