Строительство дополнительных помещений в действующих школах исключит трехсменку в Бейнеуском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Бейнеуском районе в средней школе «Куйкен» ведется строительство пристройки на 312 мест с целью исключения трехсменного обучения. Новое здание планируется сдать в эксплуатацию в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также планируется строительство учебного корпуса на 312 мест для общеобразовательной школы «Атамекен» в селе Бейнеу. Строительные работы начнутся в этом году.

«В целях повышения качества образования начато строительство дополнительных зданий в средней школе «Куйкен». Строительство учебного корпуса на 312 мест в школе «Атамекен» начнется в этом году. Это позволит создать новые рабочие места. До сих пор трехсменное обучение доставляло жителям неудобства. Теперь этот вопрос будет решен кардинально», - сказал руководитель Бейнеуского районного отдела образования Шокан Жаулиев.

Напомним, в этом году в Мангистауской области планируется ввести в эксплуатацию восемь новых школ.