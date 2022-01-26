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Строительство дополнительных помещений в действующих школах исключит трехсменку в Бейнеуском районе Мангистауской области

26 Января 2022 18:43
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Строительство дополнительных помещений в действующих школах исключит трехсменку в Бейнеуском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Бейнеуском районе в средней школе «Куйкен» ведется строительство пристройки на 312 мест с целью исключения трехсменного обучения. Новое здание планируется сдать в эксплуатацию в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Также планируется строительство учебного корпуса на 312 мест для общеобразовательной школы «Атамекен» в селе Бейнеу. Строительные работы начнутся в этом году.

«В целях повышения качества образования начато строительство дополнительных зданий в средней школе «Куйкен». Строительство учебного корпуса на 312 мест в школе «Атамекен» начнется в этом году. Это позволит создать новые рабочие места. До сих пор трехсменное обучение доставляло жителям неудобства. Теперь этот вопрос будет решен кардинально», - сказал руководитель Бейнеуского районного отдела образования Шокан Жаулиев.

Напомним, в этом году в Мангистауской области планируется ввести в эксплуатацию восемь новых школ.


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#Образование   #Строительство   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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