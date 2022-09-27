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Строительство домов для пострадавших от пожаров костанайцев ведется круглосуточно

Автор:  
Жанна Мусабаева
27 Сентября 2022, 12:05
Строительство домов для пострадавших от пожаров костанайцев ведется круглосуточно

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров жителей Аулиекольской области планируется завершить в срок. Работа ведется круглосуточно. На объектах побывал и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня провел выездное рабочее совещание в Аулиекольском районе, в ходе которого обсудили вопросы строительства жилых домов и социальных объектов, восстановления лесов, благоустройства территории, установки малых архитектурных форм. Напомню, на благоустройство Аулиекольского района привлечены все районы нашей области»,- сообщил в Instagram глава региона.

Аким также ознакомился с ходом возведения жилых домов для погорельцев в поселке Аулиеколь, где работы ведутся круглосуточно в усиленном режиме. Строительство домов, как заверил А. Мухамбетов, планируется завершить в срок.

Ранее сообщалось, что к строительству домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, приступили 9 подрядных организаций.

Часть костанайских погорельцев обеспечат временным жильем на период строительства новых домов.


Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov


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