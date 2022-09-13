Строительство дома для медиков начнется в этом году в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Восточно-Кахахстанской области на расширенном совещании был рассмотрен вопрос обеспечения медицинскими кадрами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«По прежнему актуальным остается вопрос по медицинским кадрам. Не хватает врачей в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай и Глубоковском районе. В этом году 91 выпускник медицинских учебных заведений распределились в больницы области», - сообщил глава области Даниал Ахметов.

Работа в этом направлении продолжится.

«Я дал задание начать в этом году строительство дома для медиков в Усть-Каменогорске. Также акимы городов и районов представят проекты домов для медработников», - сказал Д. Ахметов.