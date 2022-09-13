Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Строительство дома для медиков начнется в этом году в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Алла Серикбаева
13 Сентября 2022, 16:46
Строительство дома для медиков начнется в этом году в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Восточно-Кахахстанской области на расширенном совещании был рассмотрен вопрос обеспечения медицинскими кадрами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«По прежнему актуальным остается вопрос по медицинским кадрам. Не хватает врачей в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай и Глубоковском районе. В этом году 91 выпускник медицинских учебных заведений распределились в больницы области», - сообщил глава области Даниал Ахметов.

Работа в этом направлении продолжится.

«Я дал задание начать в этом году строительство дома для медиков в Усть-Каменогорске. Также акимы городов и районов представят проекты домов для медработников», - сказал Д. Ахметов.


Восточно-Казахстанская область   Строительство   Здравоохранение   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане