Строительство должно вестись не только в Костанае, но и в селах - Кумар Аксакалов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ближайшие три года в Костанайской области намерены построить 1,5 млн квадратных метров жилья, то есть ежегодно - не менее чем по 500 тысяч квадратов. Причем строительство должно вестись не только в областном центре, но и в других городах и селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в области введено в эксплуатацию 448,9 тысячи квадратных метров жилья, в этом году планируется увеличить этот показатель на 11%, - сообщил на своей странице Instagram аким области Кумар Аксакалов. - В ближайшие 3 года будет построено 1,5 млн квадратных метров с обеспечением жильем 45 тысяч человек. Строительные работы должны проводиться не только в областном центре, но и в малых городах и селах. Чтобы не терять качество в погоне за количеством, следует строго контролировать выполняемые работы компаний-подрядчиков».

В управлении строительства уверены, что достижение запланированного показателя зависит от слаженной работы всех регионов области.

«В 2022 году введено в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров арендного жилья (370 квартир) и 15,1 тысячи квадратных метров кредитного жилья (195 квартир).

Кроме того, на стадии строительства сейчас находятся 49 многоэтажных бюджетных домов или 2 634 квартиры», - сообщил руководитель управления строительства Берик Танжариков.

Он отметил, что сроки строительства этих жилых домов менялись несколько раз, что свидетельствует о низком качестве работы не только строительных организаций, но и заказчиков работ в лице региональных акиматов. Это вопрос и предстоит решать.

Также в этом году в регионе намерены акцентировать внимание на реконструкции и восстановлении заброшенных зданий и сооружений.

«Согласно проведенного анализа, из 20 регионов в 14 имеется 56 пустующих зданий, подлежащих реконструкции. Из 56 объектов 23 объекта состоят на ба

Сейчас акиматы городов и районов, по словам руководителя профильного ведомства, предоставляют планы по восстановлению зданий и сооружений. И пока не все районы подключились к этой работе.

Ранее сообщалось, что 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно намерены строить в Костанайской области.

Также ранее аким области Кумар Аксакалов высказал мнение, что сельхозпроизводителям нужно участвовать в строительстве домов на селе.

Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov