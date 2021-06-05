Строительство детско-юношеской академии спорта началось в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Общественный фонд «СК NAMYS», основанный в 2019 году Сериком Керимбековым, приступил к строительству спортивного интерната для подростков в Жезказгане. В его составе откроется новый комплекс для игровых видов спорта и общежитие на 200 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд уже давно известен в Жезказгане своей помощью общеобразовательным школам и детским домам. В подарок детям были переданы теннисные столы и спортивный инвентарь.

Два года назад СК NAMYS открыл спортивный комплекс с одноимённым названием. Изначально и до сегодняшнего дня секции здесь бесплатные. Юным спортсменам выдаётся спортивная форма, а победы в серьёзных спортивных состязаниях обязательно поощряются. Основное направление комплекса – единоборства. Функционируют 10 секций по таким видам спорта, как казакша курес, бокс, самбо, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, женская борьба, футбол, волейбол, настольный теннис. Комплекс посещают более тысячи детей. Воспитанники СК NAMYS являются гордостью не только города, но и страны. Они неоднократные призёры и победители республиканских соревнований.

«Основное направление нашего фонда – развитие массового спорта. Мы хотим воспитать здоровую молодёжь и привить подросткам здоровый образ жизни. Не все дети выбирают профессиональный спорт, но все мальчишки и девчонки, которые в детстве тренировались, обладают такими качествами, как упорство, дисциплинированность, ответственность и желание добиваться поставленных целей, – считает генеральный директор ОФ «СК NAMYS» Кадыр Нурланов.

Торжественная закладка капсулы времени в фундамент будущей спортивной академии прошла при участии акима Жезказгана Кайрата Абсаттарова и основателя СК NAMYS Серика Керимбекова.

«Будет построен игровой зал со зрительскими трибунами на 140 мест. Можно будет проводить турниры республиканского значения по волейболу, баскетболу, футболу. Даже устраивать соревнования по борьбе и боксу. Мы сделаем пристройку к существующему спортивному комплексу. Разместим там раздевалки, тренажёрный и гимнастический залы, зал для настольного тенниса», – рассказал Кадыр Нурланов.

В общежитии на 200 мест, которое построят в шаговой доступности от спортивных комплексов, предусмотрят все условия для комфортной жизни подростков. Компьютерные классы, столовая, помещения для стирки и глажки, комнаты для подготовки к занятиям. Воспитанников обеспечат питанием, спортивным оборудованием и инвентарём, учебной литературой. Они будут не только заниматься спортом, но и посещать близлежащие общеобразовательные школы.

В новый спортивный интернат планируют привлечь детей из Улытауского и Жанааркинского районов, а также из Сатпаева и Аркалыка. Особый упор сделают на ребят из отдалённых сёл. Будут приниматься дети в возрасте от 10 до 16 лет.

По словам Кадыра Нурланова, строительство всех объектов должно завершиться в следующем году.

А к 1 июня юные жезказганцы получили ещё один подарок от СК NAMYS – workout-площадку рядом со спортивным комплексом. Теперь любители спорта смогут заниматься на современных снарядах на свежем воздухе.