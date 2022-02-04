Строительство четырехполосной дороги Атырау-Доссор начнется в 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каирбек Ускенбаев дал поручение построить четырехполосную дорогу Атырау-Доссор с 2025 года. Об этом стало известно на общественном обсуждении вопросов строительства автодорог западных регионов Казахстана, которое МИИР РК провело на площадке СЦК при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отвечая на вопрос депутата Сената Парламента РК С.Лукпанова, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев согласился, что участок дороги Атырау-Доссор протяженностью 86 км, куда входит участок до Карабатана, действительно перегружен и требует расширения.

«Участок был реконструирован в 2009 году по параметрам III технической категории. В то время не учли важное значение дороги для Атырау и всего региона. С учетом увеличения интенсивности движения на данном участке и в соответствии с Национальным проектом «Сильные регионы: драйвер развития страны» предусмотрено начало разработки ПСД под I техническую категорию в 2023 году. С 2025 года я дал поручение, чтобы начали реконструкцию», - сказал министр.

Он также отметил, что реализация данного участка отражена в комплексном плане развития Атырауской области, утвержденной Правительством РК.

Как сообщалось ранее, МИИР начал практику открытых общественных обсуждений значимых для страны вопросов. Сегодня Министерство впервые провело встречу по теме строительства и реконструкции автомобильных дорог западных регионов страны. В мероприятии приняли участие глава МИИР Каирбек Ускенбаев, руководители Комитетов автомобильных дорог, по делам строительства и ЖКХ, НК «Казавтожол», сенаторы, мажилисмены, журналисты, блогеры, общественные деятели и жители региона, которые подключились к обсуждению по Zoom.

Ранее сообщалось, что реконструкцию автодороги Атырау-Астрахань завершат в следующем году.



