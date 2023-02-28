Строительство Центра протонной терапии в столице завершат в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Астане завершат строительство Национального научного онкологического центра с протонной терапией. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2024 году завершат строительство протонного центра. Сейчас завершается строительство бункера для протонного ускорителя. Затем планируется установка аппарата, проведение работ по проверке на работоспособность и безопасность», - сказала Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

Она также прокомментировал вопрос по поводу подготовки кадров в отрасли протонной терапии.

«Наряду с этим, сейчас проводится работа по подготовке специалистов. С прошлого года ведется подготовка необходимых кадров за рубежом - в Израиле, Германии, Нидерландах. Это специальности, которых раньше не существовало в нашей стране. Это редкие специалисты: лучевые терапевты, медицинские физики, химики», - уточнила А. Гиният.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в связи с открытием Национального научного онкологического центра с протонной терапией нужно проработать вопросы его обеспечения высококвалифицированными специалистами.