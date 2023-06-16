Строительство Центра Курмангазы начнут в Атырау в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2024 году в Атырау начнется строительство Центра Курмангазы. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе 253 учреждения культуры. В них работают более 2 тысяч человек. Сейчас идет строительство 5 домов культуры. Эти дома культуры строятся в основном в сельской местности. За последние 5 лет в сельских населенных пунктах построено 14 домов культуры. Что касается спорта, то 27 процентов детей регулярно занимаются спортом. Есть 14 автономных спортивных школ. В настоящее время ведется строительство 7 спортивных объектов. Всего за последние пять лет в сельских населенных пунктах запущено 15 спортивных объектов», - сказал Серик Шапкенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что акимат области ставит своей целью строительство в сельских населенных пунктах культурных очагов и спортивных объектов.

«Хочу остановиться на двух крупных проектах в этих областях. Один из них - строительство Центра Курмангазы. Строительство центра начнется в 2024 году. В нем будет киноконцертный зал, музей. Второе - строительство спортивной школы-интерната для одаренных детей», - проинформировал Серик Шапкенов.