Строительство библиотеки с фондом 100 тысяч книг начато в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Шаян Байдибекского района начато строительство центральной районной библиотеки со 100 тысячным книжным фондом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Строительство двухэтажного здания библиотеки ведет ТОО «Құрылыс Энерго KZ». Средства на возведение здания центральной районной библиотеки выделены из республиканского бюджета, планируется завершить и ввести в эксплуатацию библиотеку до конца декабря текущего года.

До сих пор центральная библиотека находится в здании районного Дома культуры, и уже с 2022 года начнет свою работу в новом современном здании. Ход строительства нового образовательного учреждения находится под контролем руководства района.

В целом в районе функционирует 25 библиотек, книжный фонд которых составляет 221849 книг. В том числе 23 сельские библиотеки, 1 центральная районная и 1 детская библиотека.