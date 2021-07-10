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    13:54, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Строительство автодорог: какие новые направления откроются в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о новых направлениях автодорог, которые откроются в скором времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году Правительством продолжается активная работа по развитию инфраструктуры жизнеобеспечения. Дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети – 5 тыс. км и 3,4 тыс. км на дорогах и улицах местной сети», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    Он напомнил, что продолжаются работы по сдаче в эксплуатацию 8 направлений автодорог. Основные направления это: Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Караганда-Балхаш, Балхаш-Капшагай, Кандыағаш-Макат-Атырау, Мерке-Бурылбайтал .

    «Также планируется открыть движение по 11 направлениям автодорог. Это Калбатау – Майкапшагай, Балхаш-Бурылтай-Курты, Атырау-Астрахань, Ушарал-Достық, Костанай-Денисовка и другие», - отметил Премьер.

    «Для обеспечения качественного содержания дорог планируется ввести платность на 5,8 тыс. км реконструированных участках, которая позволит в полной мере покрыть затраты и тем самым, снизить нагрузку на республиканский бюджет», - заключил А. Мамин.


    Теги:
    Дороги Правительство Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Транспорт Астана Главная Строительство
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