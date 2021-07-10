Строительство автодорог: какие новые направления откроются в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о новых направлениях автодорог, которые откроются в скором времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Правительством продолжается активная работа по развитию инфраструктуры жизнеобеспечения. Дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети – 5 тыс. км и 3,4 тыс. км на дорогах и улицах местной сети», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

Он напомнил, что продолжаются работы по сдаче в эксплуатацию 8 направлений автодорог. Основные направления это: Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Караганда-Балхаш, Балхаш-Капшагай, Кандыағаш-Макат-Атырау, Мерке-Бурылбайтал .

«Также планируется открыть движение по 11 направлениям автодорог. Это Калбатау – Майкапшагай, Балхаш-Бурылтай-Курты, Атырау-Астрахань, Ушарал-Достық, Костанай-Денисовка и другие», - отметил Премьер.

«Для обеспечения качественного содержания дорог планируется ввести платность на 5,8 тыс. км реконструированных участках, которая позволит в полной мере покрыть затраты и тем самым, снизить нагрузку на республиканский бюджет», - заключил А. Мамин.