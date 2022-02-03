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Строительство атомной станции – вопрос очень тонкий - Болат Акчулаков

3 Февраля 2022 13:48
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Строительство атомной станции – вопрос очень тонкий - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По строительству АЭС в Казахстане пока еще решения нет. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Строительство атомной станции – вопрос очень тонкий, поэтому здесь у нас решений никаких пока нет, будем строить или нет. В прогнозном балансе до 2035 года, энергобалансе, который мы разрабатывали совместно со всеми участниками рынка, и системный оператор, и министерство нашей энергетики рассматриваются разные вопросы. Вы знаете, что сегодня ввиду того, что ведется «зеленая» политика и на повестке дня стоят ограничения и так далее, мы не можем расширять генерацию на угле, к сожалению, потому что он достаточно экологически не такой чистый. По газу, как переходное топливо, это более чистое топливо для использования на генерацию, но оно тоже, конечно, у нас есть по газу и другие задачи. Поэтому мы смотрим разные варианты, и атомная станция - это одна из опций, которая будет рассматриваться», - пояснил Болат Акчулаков.

Ранее глава Минэнерго рассказал о расследовании причин аварии в энергосистеме Центральной Азии, произошедшей 25 января.

Обвинять кого-то сейчас, наверное, преждевременно, потому что сейчас ведет работу комиссия, которая создана, и ею руководит вице-министр энергетики непосредственно. Это всестороннее рассмотрение всех причин. Могу на этом этапе сказать лишь одно, что это произошло примерно в полдень, в 11:50 по времени Нур-Султана», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

Министр пояснил, что Казахстану удалось быстро восстановиться благодаря тому, что сработала автоматика.

«Я могу однозначно сказать, что в Казахстане сработала автоматика, которая защищает национальную систему. Если бы у нас автоматика не сработала, то мы выпали бы очень надолго. Мы бы имели очень большие последствия для сетей и самих станций», - пояснил Болат Акчулаков.

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#Энергетика   #Экология   #Строительство   #Минэнерго РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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