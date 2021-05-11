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    17:40, 11 Май 2021 | GMT +6

    Строительство арендного жилья продолжается в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области активно ведутся работы по строительству арендного жилья для нуждающихся граждан. В целом по региону в этом году реализуется строительство 37 арендных жилых домов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В рамках программы «Дорожная карта занятости» завершается строительство первого многоквартирного жилого дома в селе Егиндыколь.

    Бригадами строителей на объекте завершено возведение стен из забутовочного и облицовочного кирпича, возведение крыши. На сегодня проводится внутренняя отделка стен.

    По информации застройщика, сдача жилья планируется к концу второго квартала этого года.

    «На сегодня в Егиндыкольском районе в очереди на жилье состоит 65 человек по трем категориям: социально-уязвимые слои населения, дети-сироты и работники государственных учреждений. Ключи от новых квартир будут распределены согласно очередности, в соответствующих пропорциях», - рассказал аким района Ерлан Мухамедин.

    В этом году за счет средств местного бюджета будет производиться и благоустройство прилегающей территории жилого дома с устройством детской игровой площадки с тартановым покрытием и установкой парковки для автомобилей.

    В перспективе для решения жилищного вопроса населения планируется строительство еще одного нового 36-квартирного жилого дома в этом районе.


    Теги:
    Жилье Строительство Акмолинская область
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