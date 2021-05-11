Строительство арендного жилья продолжается в Акмолинской области
В рамках программы «Дорожная карта занятости» завершается строительство первого многоквартирного жилого дома в селе Егиндыколь.
Бригадами строителей на объекте завершено возведение стен из забутовочного и облицовочного кирпича, возведение крыши. На сегодня проводится внутренняя отделка стен.
По информации застройщика, сдача жилья планируется к концу второго квартала этого года.
«На сегодня в Егиндыкольском районе в очереди на жилье состоит 65 человек по трем категориям: социально-уязвимые слои населения, дети-сироты и работники государственных учреждений. Ключи от новых квартир будут распределены согласно очередности, в соответствующих пропорциях», - рассказал аким района Ерлан Мухамедин.
В этом году за счет средств местного бюджета будет производиться и благоустройство прилегающей территории жилого дома с устройством детской игровой площадки с тартановым покрытием и установкой парковки для автомобилей.
В перспективе для решения жилищного вопроса населения планируется строительство еще одного нового 36-квартирного жилого дома в этом районе.