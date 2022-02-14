Строительство АЭС назвали наиболее перспективным решением в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал строительство АЭС в Казахстане наиболее перспективным решением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы имеем свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана. В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся Завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производства ядерного топлива», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Что касается кадрового потенциала и опыта, то, по его словам, в сфере атомной промышленности и науки у нас трудятся около 24 тысяч человек. В вузах Казахстана с 2010 года подготовлено порядка 3 тысяч кадров по направлениям ядерная и техническая физика.

«Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки, износ производственных мощностей, а также огромный потенциал Казахстана в развитии атомной энергетики в стране строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением», - заключил министр.