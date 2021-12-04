Строительство 70 школ запланировано в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Нур-Султане построено 15 школ, что позволило создать порядка 40 тысяч ученических мест. В рамках празднования Дня Независимости в столице состоится открытие 7 школ на более чем 20 тысяч ученических мест. О строительстве школ в ходе брифинга на площадке СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

С учётом ежегодного роста населения акиматом Нур-Султана ведётся системная работа по строительству учебных заведений. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в три раза.

«В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в три раза. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в три раза. К примеру, если в мае 7 тысяч выпускников, то в первый класс приходят 25 тысяч учащихся. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тысяч школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ.

В этом году мы построили 15 школ, что позволило создать 40 тысяч ученических мест – это в два раза больше, чем в 2020 году, в четыре раза больше, чем в 2019 году. Это позволило в разы сократить количество школ с трехсменным и переуплотнение режимом обучения», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

По поручению Главы государства уделяется особое внимание строительству учебных заведений. В 2022 году в столице будет построено ещё 16 школ. В рамках комплексного плана на пятилетний период запланировано строительство порядка 70 школ. В этот процесс также привлекают частные инвестиции.

При строительстве также учитывается материально-техническое оснащение школ: IT- и STEM-кабинеты - учащиеся смогут создавать 3D-объекты, моделировать роботов, применять научно-технические знания сразу на практике; кабинеты инклюзии, педагогическо-психологической коррекции и другие.

Учебные заведения строят во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях. Наряду со строительством учебных заведений также уделяется должное внимание имеющимся учебным заведениям – отремонтировано 26 объектов образования (школы, детсады, колледжи).