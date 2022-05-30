30 Мая 2022 01:30

Строительство 68 многоквартирных домов ведут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Темпы строительства жилья для жителей региона раскритиковал на совещании в Таразе аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления строительства, на данный момент в регионе осуществляется строительство 68-ми многоквартирных домов на 4 388 квартир, а в очереди на жилье на сегодняшний день стоят более 36 тыс. жамбылцев.

«В этом году из 68-ми многоквартирных домов сдадут только 47 домов на 3 120 квартир», - проинформировал руководитель облуправления строительства Ерлан Орынбаев.

«Такими темпами мы не достигнем никаких результатов в жилищной политике, - подчеркнул Нуржан Нуржигитов. - Необходимо снизить количество очередников на жилье, вести разностороннюю работу. В связи с этим нужно обратить внимание на строительство жилья за счет инвестиционных средств, выдачу земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, без привлечения бюджета».

Глава региона остановился на недочетах при разработке проектно-сметной документации, отметив разную стоимость одинаковых по сути проектов, и поручил при разработке проектно-сметной документации предусматривать единый проектный образец, а также придерживаться ценовой политики.

«Уже сейчас следует уделять внимание плану на 2023 - 2024 годы, учитывая ценовую политику при разработке проектно-сметной документации», - отметил аким области, поручив строго соблюдать сроки и качество по проектам, которые планируется завершить в этом году.

В Жамбылской области будет создана рабочая группа по вопросам проектирования, планирования и координации в сфере строительства, в состав которой войдут специалисты отрасли и представители опытных подрядных организаций, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, в этом году в рамках различных государственных программ в регионе реализуются 203 проекта, 152 из которых должны завершиться до конца этого года. Это строительство 23 объектов образования, 25 объектов здравоохранения, объекты спорта, культуры и многие другие.



