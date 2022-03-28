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Строительство 62 млн квадратных метров жилья ожидается в Казахстане в 2022-2025 годы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Марта 2022, 22:02
Строительство 62 млн квадратных метров жилья ожидается в Казахстане в 2022-2025 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства РК.

В ходе совещания были рассмотрены перспективы развития строительной и жилищной отраслей Республики Казахстан.

По предварительным прогнозам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в период 2022-2025 годов в Казахстане ожидается строительство 62 млн квадратных метров жилья. Кроме того, ведется строительство 5201 государственного объекта, из которых 2137 возводятся за счет государственных средств.

В настоящее время приостановлено строительство 286 объектов. Причиной остановки работ по 84 объектам стало удорожание, 202 приостановлено по ряду иных причин (погодные условия, сезонные ограничения и т.д.). Как пояснил министр МИИР РК Каирбек Ускенбаев, проанализирована ситуация по каждому объекту, рассматриваются возможности возобновления работ.

Премьер-Министр РК поручил принять меры по привлечению к ответственности недобросовестных организаторов государственных конкурсов на строительство объектов.

«Объявляются конкурсы на строительство без наличия бюджетного финансирования. Это самоуправство. Необходимо рассмотреть соответствующую ответственность виновных лиц», — заявил Алихан Смаилов.

Также в целях снижения расходов на государственное строительство Премьер-Министром дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями провести анализ ценообразования стоимости проектно-сметных документаций.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Строительство   Жилье   МИИР РК   Алихан Смаилов  
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