Строительство 62 млн квадратных метров жилья ожидается в Казахстане в 2022-2025 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства РК.

В ходе совещания были рассмотрены перспективы развития строительной и жилищной отраслей Республики Казахстан.

По предварительным прогнозам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в период 2022-2025 годов в Казахстане ожидается строительство 62 млн квадратных метров жилья. Кроме того, ведется строительство 5201 государственного объекта, из которых 2137 возводятся за счет государственных средств.

В настоящее время приостановлено строительство 286 объектов. Причиной остановки работ по 84 объектам стало удорожание, 202 приостановлено по ряду иных причин (погодные условия, сезонные ограничения и т.д.). Как пояснил министр МИИР РК Каирбек Ускенбаев, проанализирована ситуация по каждому объекту, рассматриваются возможности возобновления работ.

Премьер-Министр РК поручил принять меры по привлечению к ответственности недобросовестных организаторов государственных конкурсов на строительство объектов.

«Объявляются конкурсы на строительство без наличия бюджетного финансирования. Это самоуправство. Необходимо рассмотреть соответствующую ответственность виновных лиц», — заявил Алихан Смаилов.

Также в целях снижения расходов на государственное строительство Премьер-Министром дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями провести анализ ценообразования стоимости проектно-сметных документаций.