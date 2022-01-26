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Строительство 15 школ завершили в Нур-Султане

26 Января 2022 19:31
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Строительство 15 школ завершили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько школ планируют построить в Нур-Султане в этом году, рассказали в управлении строительства Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом году мы планировали завершить строительство 15 школ. Все 15 школ мы завершили. В рамках бюджетного инвестиционного проекта было завершено строительство школ по улицам Майкайын, Тайбурыл (23 школа), Окжетпес-Букеева, также школа на пересечении Нажимеденова-Сатпаева. В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) завершено строительство четырех школ, в частности, школа на 2000 мест, по улицам 28, 38, школа на 2000 мест по улице Бухар жырау, школа на 2000 мест по улице Байтурсынова, также школа, расположенная на микрорайоне Жагалау», - рассказал руководитель управления строительства города Нур-Султана Арсен Жангасканов на заседании столичного маслихата.

Вместе с тем, по информации руководителя управления, в прошлом году были сданы два физкультурно-оздоровительных комплекса по улице Ондирис и в микрорайоне Коктал.

По словам Арсена Жангасканова, в этом году в рамках бюджетного инвестиционного проекта планируется строительство пяти школ. В рамках государственно-частного партнерства будут строить в этом году четыре школы.

Ранее в ходе заседания он доложил, в каких районах столицы были сданы многоквартирные жилые дома по итогам прошлого года. Также по сообщению руководителя управления, на 2022 год в столице запланирован ввод в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых комплексов.


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#Нур-Султан   #Образование   #Строительство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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