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Строительство 12 многоэтажных домов приостановили в Атырау
2 Февраля 2020 03:33
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау приостановили строительство 12 многоэтажных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Такую информацию обнародовал руководитель управления департамента по противодействию коррупции Атырауской области Жанибек Каражанов.
По его словам, ревизионная комиссия провела аудит использования бюджетных средств, направленных на возведение 12 многоквартирных жилых домов. При проверке проектно-сметной документации по 12 бюджетным жилым домам были выявлены серьезные нарушения. Строительство домов пришлось приостановить, а средства возвратить в бюджет.
«Всего аудит прошли бюджетные средства на общую сумму более 50 млрд тенге. Выявлено нарушений на сумму 7,3 млрд тенге», - сообщил Ж. Каражанов.
Ключевые слова: Атырауская область, Строительство, Жилье,
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