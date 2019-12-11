Строительство 112 многоквартирных домов ведется в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ведется строительство 112 многоквартирных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В пресс-службе сообщили, что в областном акимате с участием акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова прошло расширенное аппаратное совещание. В ходе заседания были рассмотрены вопросы жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области, в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы.





Заместитель акима области Бакытжан Байахметов доложил о состоянии жилищного строительства в регионе. Согласно информации, в этом году в области ведётся строительство 112 многоквартирных жилых домов. С начала года сдано в эксплуатацию 19 домов общей площадью 113,1 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках пилотного проекта в регионе строятся 54 одноэтажных жилых здания. Стоит отметить, что в этом году в Восточно-Казахстанской области в рамках программы «7-20-25» 697 граждан получили квартиры, а через «Жилстройсбербанк» - 2665 человек отметили новоселье «В районных центрах должны строиться не пяти, шестиэтажные, а двух-трехэтажные жилые дома. Должны учитываться разные возможности семей по выплате кредита. Поэтому необходимо рассмотреть возможность предоставления арендного жилья без права выкупа жителям, разных категорий и определить объем работы в этом направлении», – сказал Даниал Ахметов. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что в период с 2020-2025 годы запланировано проведение ремонтных работ аэропортов Усть-Каменогорск, Урджар и Зайсан. Глава региона подчеркнул, что в аэропортах, которые пройдут модернизацию, необходимо увеличить количество авиарейсов, маршрутов и улучшить качество обслуживания пассажиров. Отметим, что до конца года из обновленного аэропорта г. Семей по доступной цене будет открыт новый рейс в направлении до г. Алматы.