Строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов ведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов рассказал об организации физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большой вклад в развитие массового спорта вносят инструкторы по спорту. На сегодняшний день в республике по месту жительства проводят работу более 3 тыс. инструкторов по спорту, из них в сельской местности около 1 200. Большое значение приобретают вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых коллективах», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

По его словам, в стране насчитывается 21 334 коллективов физической культуры, создано более 127 тыс. спортивных секций, занятиями в которых охвачено 5,3 млн. человек.

«Не секрет, что состояние и развитие спорта зависят от наличия необходимой спортивной инфраструктуры. В этих целях в стране функционируют 41 352 спортивных сооружений», - отметил вице-министр.

«Ведется строительство в регионах страны 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 из которых ведены в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 году введено в эксплуатацию 14 ФОК, из них 7 ФОК по программе «Ауыл – Ел бесігі», на стадии завершения 10 ФОК», - заключил спикер.