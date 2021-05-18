РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 18 Май 2021 | GMT +6

    Строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов ведут в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов рассказал об организации физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большой вклад в развитие массового спорта вносят инструкторы по спорту. На сегодняшний день в республике по месту жительства проводят работу более 3 тыс. инструкторов по спорту, из них в сельской местности около 1 200. Большое значение приобретают вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых коллективах», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    По его словам, в стране насчитывается 21 334 коллективов физической культуры, создано более 127 тыс. спортивных секций, занятиями в которых охвачено 5,3 млн. человек.

    «Не секрет, что состояние и развитие спорта зависят от наличия необходимой спортивной инфраструктуры. В этих целях в стране функционируют 41 352 спортивных сооружений», - отметил вице-министр.

    «Ведется строительство в регионах страны 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 из которых ведены в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 году введено в эксплуатацию 14 ФОК, из них 7 ФОК по программе «Ауыл – Ел бесігі», на стадии завершения 10 ФОК», - заключил спикер.


    Теги:
    Спорт Минкультуры Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!