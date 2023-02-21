Строительство 10 комфортных школ планируют начать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городах и селах Карагандинской области до 2025 года запланировано строительство 18 комфортных школ. В этом году должны приступить к возведению 10 учебных заведений нового формата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате области прошло совещание по вопросам реализации пилотного национального проекта «Комфортная школа». Глава региона Ермаганбет Булекпаев встретился с председателем правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Мауленом Айманбетовым. Был обсужден ряд первоочередных мер: оформление земельных участков, подведение инженерных коммуникаций, обеспечения школ высокоскоростным интернетом.

«Цель наших поездок в регионы – чтобы, как говорится, еще раз сверить часы. Постановлением Правительства Samruk-Kazyna Construction определена дирекцией по строительству школ в рамках национального проекта «Комфортная школа». В настоящее время мы заключаем договоры с местными исполнительными органами по его реализации. Их суть в том, что акиматы делегируют нам функцию заказчика. Мы проводим все необходимые конкурсы. EPC-контракт включает работы «под ключ», то есть сразу идет проектирование, строительство и поставка оборудования. Что в селах, что в городах и мегаполисах по единому стандарту создадут учащимся одинаковые удобства и комфорт», – сказал Маулен Айманбетов.

Проекты школ будут типовые, в зависимости от количества мест. Архитектурный дизайн единый. Требования: современные мебель и оборудование, системы видеонаблюдения. В каждой школе должны быть STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, спортивные и тренажерные залы, коворкинги. Необходимо создать безбарьерную среду для особенных детей.

В Карагандинской области будут построены комфортные школы разной вместимости – от 300 до 2000 мест. В этом году планируется начать строительство четырех объектов в Караганде, одного – в Балхаше, трех – в Бухар-Жырауском районе, двух – в Шетском районе. Сдать их должны в 2024 году.

Строительство еще восьми новых школ запланировано на 2024–2025 годы – в Караганде, Абае, Каркаралинске, Приозерске и поселке Нура.

Ермаганбет Булекпаев сообщил, в регионе утвердят Дорожную карту по реализации национального проекта «Комфортная школа. Его реализация позволит ликвидировать проблемы трехсменности, аварийности и дефицита мест в школах.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области