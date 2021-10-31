Строительные работы на Малом Талдыколе приостановили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительные работы на Малом Талдыколе в Нур-Султане приостановлены. Об этом сообщили в Управлении контроля и качества городской среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что Управлением контроля и качества городской среды города Нур-Султана проведена внеплановая проверка в отношении застройщика - ТОО «SAT-NS».

«По результатам проверки составлены административные протоколы по части 1 статьи 463 (осуществление действий (строительство) без уведомления), по части 1 статьи 316 (строительство объектов и их комплексов по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу), по статье 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров) Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений и о приостановке строительно-монтажных работ», - сообщили в Управлении контроля и качества городской среды.

В то же время у застройщика имеется постановление акимата города Нур-Султана от 13 сентября 2021 года за № 510-3075 о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объектов промышленно-гражданского назначения на земельных участках в районе озера Малый Талдыколь.

Отметим, что юрист Шынгыс Темир на своей странице в Facebook сообщал, что общий штраф для застройщика составил более 1,2 млн тенге. Дополнительно выдано предписание прекратить строительную деятельность и устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней.

«Неисполнение предписания чревато применением части 3 статьи 462 КоАП (штраф 291 700 тенге), продолжение строительства без ПСД также будет грозить приостановлением работ», - написал столичный юрист.