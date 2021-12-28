Строительные объекты в Казахстане принимаются с недоделками – Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил о запланированных мерах по усилению госконтроля строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По действующему законодательству, проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб (на этапе строительства низка вероятность поступления жалоб), и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, наблюдается явное пренебрежение со стороны застройщиков ввиду ослабленного контроля и объекты принимаются со строительными недоделками.

«Для усиления государственного контроля разработан законопроект, содержащий безотлагательные меры», - отметил министр.

Это:

1. Внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории;

2. Внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства (начиная с рытья котлована до благоустроительных работ) и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию;

3. Создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.