Строительные объекты в Казахстане принимаются с недоделками – Мининдустрии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил о запланированных мерах по усилению госконтроля строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По действующему законодательству, проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб (на этапе строительства низка вероятность поступления жалоб), и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.
По его словам, наблюдается явное пренебрежение со стороны застройщиков ввиду ослабленного контроля и объекты принимаются со строительными недоделками.
«Для усиления государственного контроля разработан законопроект, содержащий безотлагательные меры», - отметил министр.
Это:
1. Внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории;
2. Внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства (начиная с рытья котлована до благоустроительных работ) и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию;
3. Создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.
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