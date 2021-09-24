Строительные компании будут сами готовить квалифицированных строителей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт-аналитик проектного офиса «Адал білім» при Министерстве образования и науки РК Лилия Испенбетова озвучила ряд предложений по подготовке квалифицированных строителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем новую систему взаимодействия между строительными компаниями, вузами и колледжами. Компания готовит социальный заказ абитуриентов «под ключ», - сказала Лилия Испенбетова на заседании Союза строителей Казахстана.

Она озвучила дальнейшие действия стройкомпании.

«Далее направляет его в вузы и колледжи, после чего квалифицированный выпускник направляется в эту же компанию. То есть, строительная компания готовит кадры для себя через вузы и колледжи. Эта модель включает в себя непосредственно контроль за качеством образования, поддержку со стороны строительных компаний и обратную связь от вузов», - отметила эксперт.

«Также необходим пересмотр программ, по которым обучаются студенты. Зачастую, на практике можно наблюдать наличие устаревшей программы, которая не ориентирована на профпригодность», - заключила Л. Испенбетова.

Ранее сообщалось, об остром дефиците строителей в Казахстане.

«На сегодняшний день более 8 тысяч человек – это потребность в кадрах исключительно в строительной отрасли. На рынке труда наблюдается недостаток 277 профессий в области строительства», - заключила Л. Испенбетова.