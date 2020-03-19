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Строительные и подрядные организации будут работать в столице в плановом режиме
19 Марта 2020 12:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением карантина в Нур-Султане столичное Управление строительства сообщает, что все строительно-монтажные работы в городе могут продолжаться и необходимости в их приостановке нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.
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«Просим вас соблюдать спокойствие и продолжать строительные-монтажные работы, но с повышенным уровнем соблюдения требований и норм санитарной безопасности и гигиены», - сказал заместитель руководителя столичного управления строительства Нуркен Толендиев. По данным управления на строительных объектах должным образом необходимо:
Провести инструктаж по карантину с каждым работником;
Обеспечить весь строительный и вовлеченный персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, такими как медицинские/санитарные маски, антисептическими средствами и другими дезинфекционными препаратами;
Обеспечить контроль и мониторинг в части состояния здоровья, задействованного персонала и в случае обнаружения симптомов COVID-19, незамедлительно проинформировать компетентные органы (103, 1406);
Максимально исключить большое скопление персонала в одном помещении;
Зонировать места проведения работ с распределением работ;
Предусмотреть возможность организованной доставки строительного персонала с мест проживания и обратно;
Предусмотреть возможность проживания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм для персонала, привлеченного из других регионов и проживающих за пределами карантинной зоны;
Усилить меры безопасности в части исключения возможности попадания посторонних лиц на объекты строительства.
В случае изменения требований, связанных с карантинными мероприятиями, будет сообщено дополнительно.
Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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