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    20:58, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Строительную компанию лишили лицензии в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Строительную компанию лишили лицензии из-за некачественной прокладки электрических кабелей в двух районах Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Компания Бадимус-Строй занималась прокладкой электрических кабелей в Алмалинском и Бостандыкском районах.

    «ТОО «Бадимус-Строй» были грубо нарушены принятые проектные решения по пересечению кабельной трассы с автодорогами. Кабель проложен открытым способом в траншеи, вскрытием асфальтобетонного покрытия, нарушена целостность конструкции автодороги.

    К тому же, при производстве строительно-монтажных работ по обратной засыпке не выполнено послойное уплотнение грунта до проектной плотности, вследствие чего имеется просадка и провалы дорожного полотна. В прошлом году мы уже привлекали компанию к административной ответственности, накануне же по нашему иску решением суда подрядчик лишён строительной лицензии»,- пояснили в управлении градостроительного контроля города Алматы.

    В управлении также напомнили, что строительно-монтажные работы по линии энергоснабжения так же должны проводиться в соответствии с нормами. Так, по проекту в пересечениях с автодорогами кабели должны прокладываться методом прокола, без вскрытия асфальтного покрытия дорог.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы шесть компаний лишены лицензий за некачественный ремонт дорог.



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    Строительство Алматы
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