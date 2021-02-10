Строительная лицензия – вторая валюта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана уделяет особое внимание развитию строительной индустрии. С ней тесно связано социальное благополучие и экономический прогресс государства. Стремительный рост городов, производства вызывает широкий спрос на различные виды строительных услуг.

Казалось бы, созданы все возможности для такого бизнеса. Но не всё так просто в этом секторе, фундамент которого держится на зыбкой правовой основе, считает Нурислам Исаев,

инженер-строитель, экономист, магистр политологии, сооснователь проекта Ulicense . kz , передает МИА «Казинформ».

Чтобы построить какой-либо объект, нужна лицензия. Выдаётся она в региональных управлении государственного архитектурно-строительного контроля. Но суть в том, что получить лицензию невозможно. По крайней мере, законным путём.

Этот разрешительный документ на право занятия строительной деятельностью выдаётся на основании заявления лицензиата, который прилагает перечень имеющихся человеческих и материальных ресурсов, необходимых для проведения такой работы. Согласно закону «О разрешениях и уведомлениях» у госоргана есть два варианта: он может выдать мотивированный отказ либо лицензию, если заявитель соответствует единым квалификационным требованиям, предъявляемым для осуществления лицензируемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Чаще всего прошение отклоняется в виду несоответствия заявленным правилам. Но в том-то и загвоздка, что заявитель изначально не может отвечать требованиям, так как в них нет чёткой определенности и ясности.

Если человек хочет получить лицензию на занятие строительно-монтажными работами, разновидностей которых порядка тридцати, он должен доказать государству, что у него имеется соответствующий специалист, производственная база с земельным участком, необходимое оборудование и спецтехника. Но в требованиях не прописано, какие конкретно специалисты, спецтехника, инвентарь и т.д. должны относиться к каждому виду деятельности (подвиду лицензии). Таких норм просто не существует.

Перечень специализаций, спецтехники и всего прочего указан в общих чертах, без конкретики. Поэтому что бы лицензиат не указывал в своём заявлении, госорган обосновывает отказ, ссылаясь на несоответствие единым квалификационным требованиям, которые по сути ничего не требуют.

В запросе на лицензию ТОО «QazBuildingInc» в качестве причины для отказа ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» отмечает отсутствие в штате фирмы не менее одного аттестованного инженерно-технического работника.

Понятие «инженерно-технический работник» довольно широкое, существует немало специальностей на этом поприще. Какого конкретно специалиста фирма должна указать в заявлении? То же самое касается и спецтехники, имеющей немало разновидностей. Так рождается отказ.

Возникает парадокс. Исходя из норм квалификационных требований, никто не может получить лицензию, но в то же время кто-то умудряется стать обладателем разрешительного документа. Но тогда их лицензии заведомо незаконны, так как нет основания для их выдачи. По каким критериям определяется, кому давать лицензию, а кому нет? Очевидно, что органы ГАСК выдают лицензии по своему усмотрению. Можно ходить по инстанциям годами, но не получить разрешения, так как никто не может сказать, что необходимо иметь для получение лицензии.

Получив мотивированный отказ, предприниматель может обратиться с жалобой в вышестоящий Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития (далее - Комитет). Но и здесь ничего нового вам не скажут, ведь квалификационные требования разрабатывались именно в Комитете, где формируется нормативно-правовая база строительной отрасли.

Такое юридическое регулирование функционирует с 2014 года, создавая благодатную почву для коррупции. Система работает по принципу монетизации, и выдача лицензии чиновниками валютизируется. Человек, получивший лицензию, может продать её за большие деньги. На сайте OLX.kz лицензия для занятия строительно-монтажными работами достигает в зависимости от её категории 10 млн. тенге. Хотя лицензионный сбор составляет 10 МРП (29170 тенге), люди готовы платить миллионы, чтобы не терять драгоценное время и здоровье в тщетной попытке получить разрешение. Вот и получается, что строительная лицензия – это вторая валюта в Казахстане.

Страдает целая отрасль от такого беспорядка, рушится чей-то бизнес, замыслы. И сами чиновники, имея соблазн быстрой наживы, ломают свои собственные судьбы. Ведь сколько верёвочке не виться, всё равно конец будет.

Действенной мерой по предотвращению этой проблемы станет внесение изменений в квалификационные требования ведомства с чёткими указаниями технических нормативов. По каждому виду деятельности должно быть прописано количество и спецификация техники, квалификация рабочего персонала, оснащение и т.д. К примеру, для земляных работ нужен экскаватор, а для кровельных в нём нет необходимости. В противном случае двоякое толкование правовых норм будет и дальше плодить коррупцию и препятствовать строительному бизнесу.

Хотелось бы, чтобы законодательные нормы имели ясную трактовку и служили на благо процветания Казахстана, отмечает Нурислам Исаев .