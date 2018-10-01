Строить жильё по программе «7-20-25» в городах-спутниках поручил аким области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ипотечное кредитование по программе «7-20-25» реализовывается в некоторых регионах области не в полной мере. Ерлан Кошанов поручил строить жилье по данной программе в городах- спутниках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный интернет-ресурс областного акимата.

«В Жезказгане и Балхаше строятся дома по программе «Нұрлы жер». Благодаря поддержке из областного бюджета цена за квадратный метр в этих домах составляет 90-100 тысяч тенге. Это делает жильё очень привлекательным для покупателей. Нужно учитывать, что в моногородах покупательская способность ниже, чем в областном центре. При поддержке от области можно было бы строить дома, подходящие под критерии программы «7-20-25», и при этом достаточно недорогие для покупателей. Мы точно знаем, что в Темиртау, Балхаше и Жезказгане довольно много вкладчиков нашего банка и они бы заинтересовались таким предложением», - рассказал директор карагандинского филиала АО «ЖилСтройСберБанк» Бауыржан Жуаспаев.

Ерлан Кошанов согласился с этой идеей и сообщил, что область готова помогать в строительстве жилых домов застройщикам, участвующим в программе «7-20-25». Однако аким Темиртау Галым Ашимов выразил сомнение в том, что темиртаусцы станут покупать жильё в родном городе.

«Мы сейчас ничего не строим - как вам известно, у нас в городе дефицит тепла. Со вкладчиками «ЖилСтройСберБанка» я разговаривал, они не планируют жить в Темиртау. Они копят на квартиры в Алматы, Астане, Караганде», - сообщил он.

«Мы готовы помогать строительству за счёт областного бюджета, мы готовы помогать во всём, вам нужно просто делать свою работу! Нужно строить дома и покупатели найдутся», - сказал аким области.

Тем временем в Жезказгане в этом году планируют сдать в эксплуатацию два жилых дома, один из которых будет арендным, а второй кредитным. Проектно-сметная документация разработана ещё для пяти многоэтажек - трёх арендных и двух кредитных. К строительству двух из них приступят уже в следующем году. Сейчас администрация города ведёт активную работу с «ЖилСтройСберБанком», что, вероятно, даст возможность построить в 2020 году ещё один арендный дом.

В Балхаше в этом году так же строятся два кредитных (45-квартирных) и два арендных (48-квартирных) дома. Также уже подведены инженерные коммуникации и разработана проектно-сметная документация для строительства ещё двух домов.

«Необходимо работать в этом направлении. Акимы городов, застройщики, представители банков, необходимо активизироваться, это поручение Главы государства. Через 30 дней я снова соберу такое же совещание и выслушаю промежуточные итоги вашей работы. От застройщиков жду проектов, от банков - более активной работы: разъясняйте населению плюсы программы. Со своей стороны мы окажем поддержку - мы готовы из бюджета покрывать разницу между ценой застройщика и итоговой ценой для покупателя, оказывать помощь в подведении инженерных коммуникаций», - подвёл итог Ерлан Кошанов.

Тем временем, в Караганде одобрили 46 заявок по программе «7-20-25» на общую сумму 525 млн тенге, уже выдали - 39. Больше всего - 33 кредита - выдал «Банк ЦентрКредит», на втором месте - «Цеснабанк»: здесь жилищные займы получили 4 человека. В «АТФ Банке» кредиты выдали двум карагандинцам. Также в этом месяце приобрести жильё по программе «7-20-25» можно будет в «Евразийском Банке», «СберБанке», «Народном Банке Казахстана», а с 1 декабря кредитовать по этой программе начнёт «ЖилСтройСберБанк».