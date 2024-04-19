Строить водохранилища начали в Казахстане

Планами по строительству водохранилищ поделились в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Министерством в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в Концепции развития управления водными ресурсами 2024-2030 годы предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в 10 областях страны, а также реконструкция существующих 15 водохранилищ. Работы уже начаты, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что на сегодня построено 1 водохранилище, в этом году также планируется начать строительство еще 5 водохранилищ.