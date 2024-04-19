Строить водохранилища начали в Казахстане
Планами по строительству водохранилищ поделились в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Министерством в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в Концепции развития управления водными ресурсами 2024-2030 годы предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в 10 областях страны, а также реконструкция существующих 15 водохранилищ. Работы уже начаты, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Отмечается, что на сегодня построено 1 водохранилище, в этом году также планируется начать строительство еще 5 водохранилищ.
- В итоге строительство 20 водохранилищ позволят увеличить площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизить угрозу затопления 70 населенных пунктов с населением 137 тысяч человек. А реконструкция 15 водохранилищ позволят снизить угрозу затопления 64 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах гектаров поливных земель, - говорится в ответе.