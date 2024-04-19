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    17:20, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Строить водохранилища начали в Казахстане

    водохранилище
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Планами по строительству водохранилищ поделились в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Министерством в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в Концепции развития управления водными ресурсами 2024-2030 годы предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в 10 областях страны, а также реконструкция существующих 15 водохранилищ. Работы уже начаты, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что на сегодня построено 1 водохранилище, в этом году также планируется начать строительство еще 5 водохранилищ.

    - В итоге строительство 20 водохранилищ позволят увеличить площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизить угрозу затопления 70 населенных пунктов с населением 137 тысяч человек. А реконструкция 15 водохранилищ позволят снизить угрозу затопления 64 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах гектаров поливных земель, - говорится в ответе.

    Теги:
    Правительство Минводы и ирригации РК Вода Строительство Водохранилище
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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