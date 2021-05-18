Строить студобщежития и школы в рамках ГЧП призывают костанайских бизнесменов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —О последних изменения в механизмах господдержки при строительстве социальных объектов, в частности, студенческих общежитий и школ, рассказали в Палате предпринимателей Костанайской области в ходе совещания с участием представителей АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты.

«В 2018 году, когда мы только запускали программу, мы подсчитывали, что в Казахстане дефицит мест в общежитиях составляет 75 тысяч, по факту оказалось, что не хватает более 90 тысяч. Для решения проблемы мы разработали механизм, согласно которому любой предприниматель может построить общежитие, а мы в течение 8 лет будем выплачивать ему госзаказ – 122 МРП за койко-место в год. На сегодняшний день эта сумма составляет 355 000 тенге. Если посчитать на примере общежития в 500 мест, то ежегодные выплаты составят 177 млн тенге. Согласно типовому ПСД, строительство общежития в Костанайской области обойдется в 1,2 млрд тенге, а мы выплачиваем 1,6», - рассказал о преимуществах ГЧП представитель АО «Финансовый центр» МОН РК Алпамыс Сатыбалдин.

Как оказалось, все ПСД с разбивкой на климатические условия есть на сайте fincenter.kz в свободном доступе. Фактически, за разработку проектно-сметной документации предпринимателю платить не придется.

Также в рамках предлагаемой программы существует возможность и реконструировать уже существующее здание. В некоторых регионах предприниматели узе перестроили гостиничные комплексы под студенческие общежития.

Как отметил представитель финцентра, средства невозвратные, отчетов никто не требует. При этом свободные площади предприниматель может использовать по личному усмотрению. Плату за проживание от студентов также устанавливает сам предприниматель. Однако есть и важное условие - не менять целевое назначение объекта в течение 20 лет.

«С момента разработки механизм претерпел ряд изменений в интересах предпринимателей. Мы понимаем, что сразу общежитие на 100% заполнить нереально. Поэтому в первое время мы применяем двойной поправочный коэффициент. Если 100 студентов заселились, мы платим за 200. Если 200 за 400, но не выходя за рамки проектной мощности. Последние изменения связаны с пандемией. Все бизнесмены во время карантинных ограничений получают 100% выплат даже в том случае, если студенты фактически не проживают. Предприниматель не виноват, что так сложились обстоятельства. Свои обязательства он выполнил – общежитие построил, поэтому мы выполняем свои», - подчеркнул Алпамыс Сатылбалдин.

Такой же механизм ГЧП действует и при строительстве частных школ. Только в этом случае, как объясняли в Палате предпринимателей, бизнесмен сможет рассчитывать на 2 вида выплат: операционные расходы и расходы на амортизацию здания за каждое ученическое место. Если здание построено с нуля, бизнесмен получит 280 тысяч тенге за ученика в год, если реконструировано – 137 тысяч тенге.

Важно также, что выплаты привязаны к МРП и с каждым годом индексируются. В связи с этим, костанайских предпринимателей призывает принять активное участие в данной программе.