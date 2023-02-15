Строить скотомогильники за счет сельхозформирований предлагает костанайская ветслужба

КОСТАНАЙ. КАЗИНФООМ — В Управлении ветеринарии акимата Костанайской области поднимают проблему изношенности инсинераторов и необходимости строительства скотомогильников в селах и районах области. Как вариант - за счет средств сельхозформирований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает руководитель ведомства Акат Шектыбаев, в регионе, начиная с 2015 года, в области отмечается тенденция снижения уровня заражённости бруцеллезом крупного рогатого скота. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу по области тоже уменьшается. Но есть проблема - мало скотомогильников.

«В регионе всего имеется 37 скотомогильников, из них 34 примитивных и только 3 типовых - «яма Беккари» - которые расположены в городах Костанай, Рудный, Лисаковск. В данный момент для утилизации трупов павших животных в области используются 26 инсинераторов (установок для термического уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов - прим.), приобретенных в 2013-2014 годах централизованно Министерством сельского хозяйства, данное технологическое оборудование на сегодняшний день устарело и изношено»,— отмечает А. Шектыбаев.

В связи с этим, руководитель ведомства обратился к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с просьбой поручить акимам районов и городов строительство скотомогильников за счет местного бюджета, а также как вариант - за счет средств сельхозформирований по примеру Жангельдинского района.

«Акиматом Жангельдинского района были построены в 2021-2022 годах 5 примитивных скотомогильников. Кроме того, в 2023 году планируют строительство 4 примитивных скотомогильников из местного бюджета. Сумма строительства варьировалась от 1 млн до 3 млн тенге. Также за счет собственных средств ТОО «Тэрра» Карабалыкского района построен типовой скотомогильник «яма Беккари», - привел в пример опыт одного из регионов А.Шектыбаев.

Ведомство также предлагает построить в трех приграничных районах области в 2023-2025 годах 3-х типовых скотомогильников («яма Беккари»).

«Просим оказать содействие в выделении финансовых средств из областного бюджета в 2023 году для разработки проектно-сметной документации и строительства типового скотомогильника («яма Беккари») в Карасуском районе. На изготовление проектно-сметной документации 3-х скотомогильников с привязкой необходимо 6 млн 905 тысяч тенге. Стоимость строительства одного скотомогильника - 17 млн 500 тысяч тенге. Всего необходимо финансовых средств на 2023 год для разработки проектно-сметной документации и строительство скотомогильника - 24 млн 405 тысяч тенге», - добавил А. Шектыбаев.